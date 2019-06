Linke stellt deutschen Rekord über 20 km Gehen ein

La Coruña (SID) - Der Potsdamer Christopher Linke hat bei der IAAF Race Walking Challenge in La Coruna den deutschen Rekord über 20 km Gehen eingestellt. Der 30-Jährige erreichte in 1:18:42 Stunden als Sechster das Ziel und kam damit auf die exakt gleiche Zeit wie Andreas Erm im Jahr 2000. Platz 28 belegte Linkes Teamkollege Hagen Pohle, der in 1:21:29 die Normzeit für die WM in Katar (27. bis 6. Oktober) unterbot.