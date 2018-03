Lisicki fällt mit Fußverletzung erneut aus

Berlin (SID) - Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki bleibt vom Pech verfolgt. Wie die 28-Jährige am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gab, muss sie aufgrund einer Fußverletzung erneut mehrere Wochen pausieren. Lisicki hatte sich die Blessur beim WTA-Turnier in Miami im deutschen Qualifikations-Duell mit Andrea Petkovic (Darmstadt) zugezogen.

Sabine Lisicki muss wegen Verletzung pausieren © SID

Erst Ende Januar war die Berlinerin nach einer geglückten Knieoperation auf die Tour zurückgekehrt. 2017 hatte sie zuvor außerdem wegen Verletzungen am Bein und an der Schulter mehrere Monate aussetzen müssen. In der Weltrangliste ist die frühere Nummer zwölf inzwischen auf Position 158 abgerutscht.