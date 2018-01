Lisicki gewinnt bei Comeback nach großem Kampf

Taipeh (SID) - Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki hat ihr erstes Match seit fast drei Monaten nach einem großen Kampf gewonnen. Die 28-Jährige bezwang beim WTA-Turnier in Taiwans Hauptstadt Taipeh die Qualifikantin Zhang Yuxuan aus China mit 6:3, 1:6, 7:6 (7:3). Die Berlinerin wehrte im dritten Satz beim Stand von 1:5 zwei Matchbälle ab und drehte die Begegnung noch.

Comeback: Sabine schlägt Zhang Yuxuan mit 6:3, 1:6, 7:6 © SID

Lisicki ist die einzige deutsche Tennisspielerin in der Hauptrunde. Nächste Gegnerin ist die Japanerin Nao Hibino, die sich gegen die an Nummer drei gesetzte Australierin Samantha Stosur durchsetzte.

Lisicki hatte sich im Halbfinale in Limoges Anfang November am Knie verletzt und musste später operiert werden. Erst in der Woche vor Limoges hatte sie in Luxemburg ihr Comeback nach einer längeren Beinverletzung gegeben. In der Weltrangliste ist die frühere Nummer zwölf inzwischen auf Position 246 abgerutscht.