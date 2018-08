Lisicki scheitert auch bei den US Open in Qualifikation

New York (SID) - Tennisspielerin Sabine Lisicki ist wie schon in Wimbledon auch bei den US Open in der ersten Qualifikations-Runde ausgeschieden. Die 28 Jahre alte Berlinerin unterlag in Flushing Meadows der Weltranglisten-766. Olga Goworzowa aus Weißrussland 4:6, 5:7. Goworzowa, vor zehn Jahren immerhin Nummer 35 der Welt, verwandelte nach 1:37 Stunden ihren ersten Matchball.

Sabine Lisicki scheitert in der US-Open-Qualifikation © SID

Nach langwierigen Verletzungsproblemen ist es der nächste bittere Rückschlag für Lisicki auf dem Weg zurück. In Wimbledon hatte sie ebenfalls in der ersten Quali-Runde in zwei Sätzen gegen die Russin Anna Kalinskaja verloren.

Zuletzt stand die frühere Weltranglisten-Zwölfte, die derzeit nur auf Rang 221 des WTA-Rankings notiert ist, bei den US Open 2017 in einem Grand-Slam-Hauptfeld. Ihr letztes Match bei einem Major-Turnier gewann Lisicki 2016 in Wimbledon.