Lisicki und Witthöft nicht bei den Australian Open

Melbourne (SID) - Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) und Carina Witthöft (Hamburg) sind in der Qualifikation für die am 14. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne früh gescheitert. Lisicki musste sich der Australierin Isabelle Wallace mit 6:7 (5:7), 5:7 geschlagen geben. Witthöft gab ihr Match gegen die Schweizerin Conny Perrin beim Stand von 1:5 verletzt auf.

Weiter im Rennen ist dagegen nach ihrem Auftaktsieg gegen die Polin Magdalena Frech die 27 Jahre alte Anna Zaja (Sigmaringen). Bei den Männern überstand ein Quintett um Dustin Brown (Winsen/Aller) die erste Quali-Runde.