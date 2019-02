Liste: Frenzel mit sechs WM-Titeln gleichauf mit Rydzek

Seefeld in Tirol (SID) - Eric Frenzel hat in Seefeld seine sechste WM-Goldmedaille gewonnen und liegt nun gleichauf mit Johannes Rydzek. Da Frenzel mehr Silbermedaillen gewonnen hat, darf er sich sogar erfolgreichster Kombinierer der WM-Geschichte nennen. - Die erfolgreichsten Kombinierer in der Übersicht:

WM: Sechste Goldmedaille für Eric Frenzel © SID

1. Eric Frenzel (Deutschland/2009-) 6x Gold 5x Silber 2x Bronze

2. Johannes Rydzek (Deutschland/2011-) 6 4 1

3. Bjarte Engen Vik (Norwegen/1995-2001) 5 3 0

4. Jason Lamy Chappuis (Frankreich/2009-2015) 5 0 5

5. Ronny Ackermann (Deutschland/2001-2009) 4 5 1

6. Kenji Ogiwara (Japan/1993-1999) 4 0 1

6. Ulrich Wehling (DDR/1972-1980) 4 0 1

6. Johan Gröttumsbraten (Norwegen/1924-1932) 4 0 1

9. Fred Börre Lundberg (Norwegen/1991-1999) 3 3 0

10. Felix Gottwald (Österreich/1997-2011) 3 2 6

...

13. Hermann Weinbuch (BRD/1985-1987) 3 0 1