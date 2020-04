Littbarskis Wunsch zum 60. Geburtstag: "So langsam sollte es mal wieder losgehen"

Wolfsburg (SID) - Fußball-Ikone Pierre Littbarski wünscht sich zu seinem 60. Geburtstag am Donnerstag eine schnelle Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga. Er "vermisse den Fußball", sagte 'Litti' dem SID: "Ich habe jetzt erst gemerkt, wie viel Platz der Fußball in meinem Leben einnimmt, auch jetzt noch in meinem hohen Alter. Ein bisschen kann ich es noch aushalten, aber so langsam sollte es mal wieder losgehen."

Lobt Nachfolger Waldschmidt: Pierre Littbarski © SID

Littbarski, Weltmeister von 1990, absolvierte 73 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 18 Tore. 1982 und 1986 wurde er zudem mit der DFB-Auswahl Vize-Weltmeister. Der gebürtige Berliner, der in der Jugend für den VfL Schöneberg und Hertha Zehlendorf spielte, war in der Bundesliga ausschließlich für den 1. FC Köln (1978 bis 1986 und 1987 bis 1993) aktiv. In insgesamt 406 Erstligaspielen für die Geißböcke gelangen ihm 116 Treffer.

Zudem spielte der Dribbelkünstler, der mit dem 1. FC Köln 1983 den DFB-Pokal gewann, für den Racing Club Paris in Frankreich sowie in Japan für JEF United Ichihara und Brummell Sendai, wo er 1997 seine aktive Karriere beendete. Außerdem arbeitete Littbarski, der heute Markenbotschaft des VfL Wolfsburg ist, unter anderem als Trainer in der Bundesliga, der 2. Liga sowie in Japan, Australien und dem Iran.

Eine große Party zum Geburtstag schmeißt Littbarski nicht - und das liegt gar nicht an den Beschränkungen im Zuge der Coronakrise. "Wir Alten haben ja ohnehin gar keinen Bock zu feiern. Auf eine große Sause, wie ich sie noch zu meinem 30. geschmissen habe, als Olaf Janßen und ich auf der Bühne zusammen gesungen haben, verspüre ich tatsächlich nicht die große Lust", sagte er: "Deswegen feiere ich mit meinen zwei Söhnen und meiner Frau zusammen. Wir bleiben zu Hause, meine Frau kocht etwas Gutes. Der Geburtstag würde ohne Corona aber auch nicht anders ausfallen, außer dass wir dann Essen gehen würden."