Liverpool-Kapitän Henderson fällt für Rest der Saison aus

Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool muss in den restlichen vier Saisonspielen auf Kapitän Jordan Henderson verzichten. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, der sich beim 3:1-Erfolg der Reds am Mittwoch bei Brighton & Hove Albion eine Knieverletzung zugezogen hatte, werde aber wieder bereit sein beim Start in die neue Saison. Eine Operation sei nicht notwendig. "Das ist nicht schön, aber das Beste, was wir bekommen konnten", sagte Klopp.