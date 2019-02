Liverpool: Klopp beklagt "Scheißspiel" - Firmino verletzt

Manchester (SID) - Für die Lippenleser war es eindeutig. "Verdammt", hatte Jürgen Klopp beim Händedruck seinem Gegenüber Ole Gunnar Solskjaer zugeraunt, "war das ein Scheißspiel." Die Teammanager des FC Liverpool und von Manchester United waren nach dem 0:0 im Topspiel der englischen Premier League in Gegrummel vereint. Jeweils ein Punkt, insgesamt vier verletzte Spieler - das half niemandem wirklich weiter.

Jürgen Klopp zeigt sich nach dem 0:0 unzufrieden © SID

Klopp allerdings ist mit dem Champions-League-Gegner von Bayern München zumindest wieder zurück an der Tabellenspitze. "Die meiste Zeit in meinem Leben hätte ich vor so einer Woche gesagt: Du spielst nun gegen Bayern und United, zweimal 0:0, das klingt doch ganz okay. Aber wir waren in beiden Spielen dominant und kamen nicht zum Zuge, das kreiden wir uns an", sagte Klopp.

In der ersten Halbzeit hatte sich zunächst Manchesters Ander Herrera verletzt. Es folgten noch vor der Pause Juan Mata und der für Mata eingewechselte Jesse Lingard.

Schließlich erwischte es Liverpools Roberto Firmino, der umknickte und möglicherweise im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals am 13. März fehlen wird. Die Traum-Offensive mit Mohamed Salah und Sadio Mane wäre gesprengt.

"Es war ein ganz verrückter Tag", sagte Klopp bei DAZN. "Das war nicht cool, aber es ist passiert." Eine Diagnose steht noch aus: "Ich weiß nicht, was er hat. Es ist auf jeden Fall etwas mit dem Sprunggelenk." Firmino verließ das Stadion Old Trafford auf Krücken.

Der Vorsprung der Reds auf Manchester City an der Tabellenspitze beträgt nach 27 Spieltagen einen Punkt. Zum Jahreswechsel waren es noch sieben.