Liverpool: Klopp muss auf Matip verzichten

London (SID) - Der englische Fußball-Erstligist FC Liverpool muss voraussichtlich bis zum Ende der Saison auf Innenverteidiger Joel Matip verzichten. Der ehemalige Bundesligaspieler von Schalke 04 hatte sich beim 2:1 im Ligaspiel gegen Crystal Palace am Samstag am Oberschenkel verletzt und muss operiert werden. Das vermeldete der Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp am Dienstag.

Joel Matip fehlt Liverpool bis Saisonende

Es sei "wahrscheinlich", dass die Saison für den 26-Jährigen mit der Operation beendet sei, schrieb Liverpool auf seiner Webseite. Klopp und seine Mannschaft treffen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Premier-League-Spitzenreiter Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola.