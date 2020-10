Liverpool: Knie-OP bei van Dijk erfolgreich - Ausfallzeit ungewiss

Köln (SID) - Abwehrstar Virgil van Dijk vom englischen Fußballmeister FC Liverpool ist in London am rechten Knie operiert worden. Der Eingriff beim Niederländer verlief erfolgreich, das gaben die Reds am Freitag bekannt. Van Dijk (29) hatte sich Mitte des Monats im Derby beim FC Everton (2:2) eine Bänderverletzung zugezogen.

Van Dijk wurde erfolgreich am Knie operiert © SID

Genaue Angaben zur Verletzung machte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp auch nach der OP nicht. Es gibt weiter keine Prognose zur Ausfallzeit. Van Dijk werde sich "sofort auf den Beginn seiner Reha" konzentrieren, teilte der LFC mit.

Klopp hatte zuletzt auf die Frage zur Ausfalldauer keine Antwort gehabt. "Das wollen wir nicht wissen, um ehrlich zu sein. Es wird einige Zeit dauern, das ist klar", sagte der frühere BVB-Trainer.