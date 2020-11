Liverpool: Salah bereit für Bergamo-Spiel

Liverpool (SID) - Starstürmer Mohamed Salah steht dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp beim FC Liverpool nach überstandener Corona-Erkrankung wieder zur Verfügung. "Er hat gestern mit uns trainiert und sah wirklich gut aus", sagte Klopp am Dienstag vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch.

Salah kann nach seiner Corona-Infektion wieder spielen © SID

Ein erneuter Coronatest beim Ägypter, dessen Infektion mit COVID-19 während der Länderspielpause entdeckt worden war, fiel negativ aus. "Er kann also spielen", sagte Klopp: "Nun müssen wir sehen, was wir tun - er war ja bis vor drei Tagen in Quarantäne."