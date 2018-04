Liverpool-Star Salah vor Duell gegen ManCity weiter fraglich

Manchester (SID) - Liverpools Teammanager Jürgen Klopp bangt vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei Manchester City um den angeschlagenen Stürmerstar Mohamed Salah. "Sein Einsatz ist nicht hundertprozentig sicher. Er hat am Sonntag mit einem Konditionstrainer gearbeitet", sagte Klopp bei einer Pressekonferenz am Montag: "Wir würden eher Ja als Nein sagen, aber wir müssen abwarten."

Salah (re.) ist bei Liverpool weiter fraglich © SID

Der Ägypter, derzeit mit 29 Treffern bester Torschütze der Premier League, war beim 3:0-Erfolg im Hinspiel mit Leistenproblemen ausgewechselt worden. Salah hatte die Führung für die Reds erzielt. Im Merseyside-Derby am vergangenen Wochenende in der Liga beim FC Everton hatte Salah nicht gespielt.