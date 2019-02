Liverpool-Verteidiger Matip: "Wir sind bereit, sie zu schlagen"

Liverpool (SID) - Innenverteidiger Joel Matip geht selbstbewusst in das Duell seines FC Liverpool mit Bayern München am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky). "Wir sind bereit, uns mit ihnen zu messen und sie zu schlagen", sagte der ehemalige Schalker im Interview mit der Welt, warnte aber vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zugleich: "Die Bayern sind eines der besten Teams in Europa und für jeden Gegner eine Gefahr."

Liverpools Joel Matip gibt sich selbstbewusst © SID

Den besonderen Geist seines Vereins spürt der 27-Jährige, der 2016 an die Anfield Road wechselte, an jeder Ecke. "Dieser Klub ist allgegenwärtig", sagte er, "der FC Liverpool hat etwas ganz Erhabenes. Die Menschen sind verrückt nach diesem Klub. Sie lieben ihn."

Sie lieben auch Jürgen Klopp, der perfekt zum Verein zu passen scheint. Matip schwärmt von der "unglaublichen Aura" des deutschen Teammanagers: "Er schafft es, das Feuer in uns zu entfachen."