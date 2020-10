Liverpool kommt nur schwer in Schwung - Werner trifft bei Chelsea-Sieg

Köln (SID) - Jürgen Klopp kommt mit dem englischen Fußball-Meister FC Liverpool nur schwer in Schwung. Gegen West Ham United mühten sich die Reds trotz drückender Überlegenheit zu einem glanzlosen 2:1 (1:1), Diogo Jota gelang erst in der Schlussphase das Siegtor (85.).

Timo Werner erzielt in der 70. Minute das 3:0 © SID

Trotz deutlicher Schwächen in den letzten vier Spielen übernahm das Team des früheren Dortmunder und Mainzer Trainers zumindest für eine Nacht die Tabellenführung. Den ersten Platz könnte Liverpool am Sonntag (15.00 Uhr) aber bereits wieder verlieren, wenn der Lokalrivale FC Everton bei Newcastle United gewinnen sollte. Mit seinem siebten Saisontreffer hatte Stürmer Mohamed Salah per Foulelfmeter (42.) die Führung der Hammers (10.) ausgeglichen - es war bereits Liverpools 15. Gegentor.

Mit seinem dritten Tor in der Premier League besiegelte Nationalspieler Timo Werner den dritten Saisonsieg des FC Chelsea. Der Ex-Leipziger setzte mit seinem Treffer in der 70. Minute den Schlusspunkt hinter den 3:0 (1:0)-Erfolg der Londoner beim Tabellenletzten FC Burnley. Werner hatte schon beim 4:0 am vergangenen Mittwoch in der Champions League beim FK Krasnodar für die Blues getroffen.

Nur mit viel Mühe setzte sich Vizemeister Manchester City beim Abstiegskandidaten Sheffield United durch. Ein Tor von Kyle Walker (28.) sicherte der Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola ein glanzloses 1:0 (1:0).

Nationalspieler Ilkay Gündogan, der vor einer Woche nach überstandener Corona-Erkrankung erstmals wieder 90 Minuten gespielt hatte, kam nach seinem Tor beim 3:0 bei Olympique Marseille in der Champions League erst in der Schlussphase von der Bank. City liegt als Achter einen Zähler hinter dem Vierten Chelsea. Sheffield wartet als Drittletzter weiter auf den ersten Saisonsieg.