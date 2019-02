Liverpool meldet Oxlade-Chamberlain für Champions-League-Kader nach

Liverpool (SID) - Der englische Tabellenführer FC Liverpool kann im Champions-League-Achtelfinale gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München wohl wieder auf Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain (25) zurückgreifen. Der Klub um Teammanager Jürgen Klopp meldete den englischen Nationalspieler nach langer Verletzungspause für den Kader für die K.o.-Phase der Königsklasse nach.

Oxlade-Chamberlain steht vor seiner Rückkehr © SID

Oxlade-Chamberlain hatte sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals der vergangenen Saison gegen den AS Rom einen Kreuzbandriss zugezogen und war seitdem ausgefallen. Unter anderem verpasste er auch die WM 2018 in Russland. Liverpool trifft am 19. Februar und 13. März auf die Bayern.