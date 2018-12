Liverpool siegt in Burnley - Arsenal 2:2 bei ManUnited

London (SID) - Der FC Liverpool bleibt in der englischen Fußball-Premier-League nach einem harten Stück Arbeit Spitzenreiter Manchester City auf den Fersen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann am Mittwochabend beim abstiegsbedrohten FC Burnley nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1 (0:0).

Jürgen Klopp gewinnt mit Liverpool auch gegen Burnley © SID

Derweil sah Ralph Hasenhüttl, neuer Teammanager des Tabellenletzten FC Southampton, von der Tribüne aus die 1:3 (0:1)-Niederlage seiner Mannschaft bei Tottenham Hotspur. Auf der Bank saß statt des ehemaligen RB-Leipzig-Trainers, dessen Verpflichtung erst am Mittwochmittag bekannt gegeben worden war, noch Interimscoach Kelvin Davis.

Derweil blieb der FC Arsenal im 20. Spiel in Folge ungeschlagen. Die Gunners, die erneut ohne Ex-Nationalspieler Mesut Özil antraten, mussten sich aber beim kriselnden Rekordchampion Manchester United trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (1:1) zufrieden geben.

Die zweitplatzierten Reds aus Liverpool haben nach dem zwölften Sieg im 15. Saisonspiel weiter drei Zähler Rückstand auf Titelverteidiger City, der am Dienstag mit einem 2:1 in Watford vorgelegt hatte. James Milner (62.) glich Burnleys Führung durch Jack Kork (54.) aus, der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (66.) und der ehemalige Münchner Xherdan Shaqiri (90.+2) sorgten für den Endstand.

Arsenal zog in der Tabelle am FC Chelsea auf Platz drei vorbei (beide 31 Punkte), die Blues verloren überraschend 1:2 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers. Nationalspieler Shkodran Mustafi brachte die Gunners im Old Trafford in der 26. Minute per Kopf 1:0 in Führung. Manchesters spanischer Star-Torwart David de Gea ließ den harmlosen Kopfball-Aufsetzer Mustafis durch die Hände ins Tor gleiten. Nur vier Minuten später gelang Anthony Martial (30.) der Ausgleich, bei dem Arsenal-Schlussmann Bernd Leno chancenlos war.

Nach dem 2:1 für Arsenal durch Alexandre Lacazette (68.) legte Jesse Lingard nur eine Minute später erneut nach. Für den Tabellenachten ManUnited war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg, der Rückstand auf den Erzrivalen ManCity beträgt 18 Punkte.

Özil, der zuletzt wegen einer mysteriösen Rückenverletzung auch gegen Tottenham (4:2) und Bournemouth (2:1) gefehlt hatte, saß nicht mal auf der Bank. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte über einen Streit mit Teammanager Unai Emery und einen bevorstehenden Winter-Wechsel Özils zu Inter Mailand.