Liverpool und ManCity im Gleichschritt: Zittersieg für Klopp

Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League mit einem 2:1 (0:1)-Zittersieg bei Aston Villa den Vorsprung auf Meister Manchester City behauptet. Der Abstand zwischen Tabellenführer Liverpool und ManCity beträgt weiterhin sechs Punkte. Die Citizens gewannen ebenfalls nach Rückstand 2:1 (0:1) gegen den FC Southampton. Die Saints wollten sich für ihr 0:9 (0:5) gegen Leicester City vor Wochenfrist revanchieren, konnten aber am Ende nicht punkten.

Jürgen Klopp feiert mit Liverpool den nächsten Sieg © SID

Unterdessen feierte Mesut Özil sein Comeback in der Liga für den FC Arsenal. Der Weltmeister von 2014, der in der Liga zuletzt am 15. September beim 2:2 beim FC Watford für die Gunners gespielt hatte, stand beim 1:1 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers in der Startelf.

Sadio Mane (90.+4) sicherte den Reds von der Anfield Road den Sieg in Birmingham. Für ManCity, Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, traf Kyle Walker (86.) zum Siegtor.

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat derweil einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen müssen. Beim direkten Konkurrenten AFC Bournemouth unterlag die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer 0:1 (0:1) und kassierte die dritte Auswärtsniederlage im sechsten Auswärtsspiel. Joshua King (45.) erzielte den entscheidenden Treffer.