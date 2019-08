Liverpool verteidigt Tabellenführung erfolgreich - Hasenhüttl punktet gegen ManUnited

Köln (SID) - Jürgen Klopp hat mit Champions-League-Sieger FC Liverpool souverän die Tabellenführung in der Premier League verteidigt. Die Reds ließen dem FC Burnley beim 3:0 (2:0) keine Chance und wahrten mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ihre weiße Weste. Am Samstagnachmittag hatte Titelverteidiger Manchester City durch ein nicht minder souveränes 4:0 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion zwischenzeitlich die Spitzenposition übernommen.

Ein Eigentor von Chris Wood (33.) brachte die Klopp-Elf in Burnley auf die Siegerstraße, Sadio Mane (37.) und Roberto Firmino (80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für City war Angreifer Sergio Aguero (42., 55.) mit einem Doppelpack der Matchwinner, außerdem trafen Kevin de Bruyne (2.) und Bernardo Silva (79.). Der klare Erfolg wurde von einer möglicherweise schweren Knieverletzung von Innenverteidiger Aymeric Laporte überschattet, der mit einer Trage vom Feld gebracht und direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der ehemalige Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl erkämpfte sich mit dem FC Southampton ein überraschendes 1:1 (0:1) gegen Manchester United und stürzte den englischen Rekordmeister damit weiter in die Krise. Nach dem fulminanten Auftaktsieg gegen Chelsea (4:0) blieben die Red Devils zum dritten Mal in Folge sieglos. Für Southampton rettete der frühere Gladbacher Jannik Vestergaard (58.) auf Vorlage des später mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Kevin Danso (73.) den Punktgewinn, Daniel James (10.) hatte United zuvor in Führung gebracht.

Der deutsche Teammanager Daniel Farke bleibt mit Aufsteiger Norwich City auf einem Abstiegsplatz. Die Kanarienvögel unterlagen West Ham United durch Treffer der ehemaligen Bundesliga-Profis Sebastien Haller (24.) und Andrej Jarmolenko (56.) mit 0:2 (0:1) und kassierten die dritte Saisonniederlage im vierten Spiel. Europa-League-Sieger FC Chelsea kam trotz eines Zwei-Tore-Vorsprungs nicht über ein 2:2 (2:0) gegen Aufsteiger Sheffield United hinaus und steckt damit weiter im Tabellenmittelfeld fest.