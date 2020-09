Liverpool zum Auftakt mit Arbeitssieg - Koch: "Enttäuscht über das Ergebnis"

Köln (SID) - Dank eines Dreierpacks von Superstar Mohamed Salah ist der englische Fußballmeister FC Liverpool siegreich in die neue Premier-League-Saison gestartet. Gegen Aufsteiger Leeds United setzte sich die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp in einem Torfestival an der Anfield Road mit 4:3 (3:2) durch.

Jürgen Klopp mit Matchwinner Mohamed Salah (r.) © SID

Aufseiten von Leeds gab Nationalspieler Robin Koch sein Debüt, war allerdings an den ersten beiden Gegentoren beteiligt. "Natürlich bin ich stolz auf mein erstes Spiel in der Premier League, aber selbstverständlich auch enttäuscht über das Ergebnis", sagte der 24-Jährige dem SID, "wir haben als Team stark gekämpft, über weite Strecken gut gespielt und viel Charakter gezeigt. Darauf können wir stolz sein."

Schon in der vierten Minute verwandelte Salah einen von Koch verursachten Handelfmeter, kurz vor der Pause traf der Ägypter ein zweites Mal (33.). Auch beim Treffer von Liverpools Abwehrmann Virgil van Dijk verlor Koch, der im Sommer vom SC Freiburg nach Leeds gekommen war, das entscheidende Kopfballduell (20.).

Doch die Gäste um Trainer Marcelo Bielsa ließen sich nicht entmutigen und glichen gleich dreimal aus (12./30./66.). In der 87. Minute entschied FIFA-Schiedsrichter Michael Oliver nach einem Foul des eingewechselten Rodrigo an Fabinho allerdings erneut auf Strafstoß. Wieder blieb Salah cool und schob zum 4:3 ein.

Im Eröffnungsspiel am Nachmittag hatte der FC Arsenal derweil keine Probleme beim Aufsteiger FC Fulham. Die Tore beim 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg erzielten Alexandre Lacazette (8.), Gabriel (49.) und der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (57.).

Nationaltorhüter Bernd Leno stand bei Arsenal nach überstandener Verletzung zwischen den Pfosten und hatte über die 90 Minuten wenig zu tun. Rio-Weltmeister Mesut Özil war wie zum Ende der Vorsaison nicht im Kader, außerdem fehlte Shkodran Mustafi aufgrund von muskulären Problemen.