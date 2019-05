Liverpools Firmino fit für das Champions-League-Finale, Keita fällt aus

Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool kann im Champions-League-Finale am Samstag (21.00 Uhr/DAZN und Sky) in Madrid gegen Tottenham Hotspur auf den Brasilianer Roberto Firmino zurückgreifen. Der Angreifer habe nach seiner Muskelverletzung wieder am Training teilgenommen und werde bereitstehen, teilte Klopp am Dienstag im Liverpooler Trainingszentrum Melwood mit. "Er sah gut aus", sagte der 51-Jährige.

Roberto Firmino kann im CL-Finale für Liverpool stürmen © SID

Der ehemalige Hoffenheimer Firmino, mit 24 Scorerpunkten einer der wichtigsten Faktoren im Offensivspiel der Reds, hatte zuletzt im April in der Liga bei Cardiff City ein Spiel im LFC-Trikot bestritten. Der Ex-Leipziger Naby Keita wird das Endspiel wegen seiner Leistenverletzung hingegen definitiv verpassen.