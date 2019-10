Liverpools Siegesserie gerissen: Lallana rettet Punkt in Manchester

Köln (SID) - Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben ausgerechnet gegen das kriselnde Manchester United den Siegrekord der Premier League verpasst, mit Mühe aber die erste Niederlage in der Meisterschaft nach mehr als zehn Monaten vermieden. Nach saisonübergreifend 17 Premier-League-Siegen in Serie mussten sich die Reds bei Manchester United am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) zufrieden geben, der eingewechselte Adam Lallana (85.) rettete dem Tabellenführer noch einen Punkt.

Lallana (r.) schiebt zum Ausgeich ein © SID

Mit einem Sieg hätte die Klopp-Elf den Rekord von Manchester City egalisiert, das in der Saison 2017/18 18 Spiele in Serie gewonnen hatte. Liverpools Vorsprung auf Verfolger ManCity, das am Samstag 2:0 (2:0) bei Crystal Palace gewonnen hatte, beträgt damit noch sechs Punkte.

Marcus Rashford (36.) traf für ManUnited, das mit zehn Punkten und 15 Zählern Rückstand auf Liverpool nur 13. ist. Mit weniger Punkten war der Rekordmeister zuletzt 1989/90 gestartet.

Liverpool, das auf den am Knöchel verletzten Torjäger Mohamed Salah verzichten musste, aber erstmals nach zehn Wochen Zwangspause wieder Stammkeeper Alisson einsetzen konnte, fand im Old Trafford kaum ins Spiel und zeigte eine ungewohnt fehlerhafte Vorstellung. In einer zunächst an Höhepunkten armen Partie hatte Liverpools Roberto Firmino erst nach einer guten halben Stunde bei einem Konter die erste gute Chance (34.), der fast postwendend Rashford nach toller Vorarbeit von Daniel James die Führung folgen ließ.

Dem Treffer des englischen Nationalstürmers ging allerdings ein vermeintliches Foul von Manchesters Victor Lindelöf an Salah-Vertreter Divock Origi voraus, doch auch nach der Überprüfung durch den Videoassistenten hatte der Treffer sehr zum Ärger Klopps Bestand. Das vermeintliche Ausgleichstor von Sadio Mane kurz vor der Pause fand nach Videostudium hingegen keine Anerkennung.

In der zweiten Halbzeit stemmte sich Liverpool gegen die erste Liga-Niederlage seit dem 3. Januar (1:2 gegen Manchester City) und wurde von Lallana belohnt.