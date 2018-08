Lobe im Halbfinale über 100 Hürden

Berlin (SID) - Hürdensprinterin Ricarda Lobe (Mannheim) hat sich bei der Heim-EM in Berlin für das Halbfinale am Donnerstag (19.25 Uhr) qualifiziert. Lobe gewann ihren Lauf in 13,03 Sekunden. Franziska Hofmann (Chemnitz) schied mit einer Zeit von 13,23 aus. Titelverteidigerin Cindy Roleder (Halle) und die WM-Dritte Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) waren direkt für das Halbfinale gesetzt.