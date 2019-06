Lockerer Sieg für Marquez - Lorenzo räumt Verfolgertrio ab

Barcelona (SID) - MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat unter freundlicher Mithilfe seines Honda-Teamkollegen Jorge Lorenzo mit dem vierten Saisonsieg die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Beim Großen Preis von Katalonien stürzte der Spanier Lorenzo in der Anfangsphase und räumte seinen Landsmann Maverick Vinales, Superstar Valentino Rossi (Italien/beide Yamaha) sowie Andrea Dovizioso (Italien/Ducati) ab.

Marc Marquez siegte ungefährdet in Barcelona © SID

Marquez hat nach dem Erfolg von Barcelona in der Motorrad-Königsklasse 140 Punkte auf dem Konto. Hinter dem Titelverteidiger liegen mit großem Rückstand Dovizioso (103) und Alex Rins (Spanien/Suzuki/101), der beim siebten Lauf Vierter wurde. Platz drei ging an Danilo Petrucci (Italien/Ducati), Platz zwei an den französischen Rookie Fabio Quartararo (Yamaha).

Lorenzo wollte sich in Kurve 10 innen am drittplatzierten Vinales vorbeischieben, kam dabei aber zu Fall. Seine Honda traf die Maschinen von Dovizioso und Vinales, beide stürzten. Lorenzos Motorrad rutschte quer über den Asphalt, Rossi konnte nicht mehr ausweichen und ging ebenfalls zu Boden.

"Ein kleiner Fehler mit großer Wirkung", sagte Lorenzo bei ServusTV: "Ich möchte mich bei Maverick, Andrea und Valentino entschuldigen."