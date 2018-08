Lösbare Champions-League-Aufgaben für Frauenfußball-Bundesligisten

Nyon (SID) - Lösbare Aufgaben für die beiden deutschen Frauenfußball-Vereine in der Champions League: Meister VfL Wolfsburg bekommt es in der Runde der besten 32 Mannschaften mit Thor/KA (Island) zu tun, Bayern München tritt gegen Spartak Subotica (Serbien) an. Die Auslosung am Freitag in Nyon wurde allerdings unterbrochen, weil Wettbewerbsdirektorin Anne Vonnez auf der Bühne zusammenbrach. Eine Diagnose gab es zunächst nicht.

VfL Wolfsburg trifft auf Thor/KA aus Island © SID

Für die Ziehung verantwortlich war die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler, mittlerweile Leiterin der Frauenfußball-Abteilung bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Die deutschen Teams waren gesetzt und haben deshalb im Rückspiel (26./27. September) Heimrecht. Die Hinspiele finden am 12. und 13. September statt. Das Finale wird am 18. Mai 2019 im Ferencvaros-Stadion in Budapest ausgetragen, also erstmals in einer anderen Stadt als das Finale der Männer (1. Juni in Madrid).