Löw: BVB "ernst zu nehmender Konkurrent für Bayern"

München (SID) - Bundestrainer Joachim Löw kann sich gut vorstellen, dass es in der Fußball-Bundesliga auch in dieser Saison zum großen Titelzweikampf zwischen Rekordmeister Bayern München und "Vize" Borussia Dortmund kommt. "Dortmund hat sich klasse verstärkt. Dortmund ist, glaube ich, ein ernst zu nehmender Konkurrent für die Bayern", sagte der 59-Jährige am Rande des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen den Bayern und Hertha BSC (2:2) bei DAZN.

"Es ist positiv, dass Dortmund äußert, dass sie die Meisterschaft holen wollen", betonte der Weltmeister-Coach von 2014, der die Transferaktivitäten der Westfalen lobt: "Ich finde, sie haben sich wahnsinnig gut verstärkt. Mats Hummels ist überragend, Nico Schulz ist überragend, Hazard ist sehr gut, dazu noch Julian Brandt."