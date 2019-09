Löw: DFB-Akademie als Trainingsstätte vor Auswärtsspielen

Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw möchte die neue DFB-Akademie mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen von Länderspiel-Lehrgängen als Trainingsstätte nutzen. "Es ist gut vorstellbar und sogar erstrebenswert, dass wir hier trainieren und schlafen, gerade vor Auswärtsspielen", sagte Löw am Donnerstag bei der Grundsteinlegung der neuen Verbandszentrale in Frankfurt. Vor Heimspielen soll der Treffpunkt wie bisher im jeweiligen Spielort oder in dessen Nähe liegen.

Joachim Löw will DFB-Akademie vor Auswärtsspielen nutzen © SID

"Man kann dem DFB nur gratulieren, dass er so ein Projekt in Angriff nimmt und es umgesetzt wird, auf starkes Bestreben von Oliver Bierhoff", sagte Löw: "Das ist die Basis für die Zukunft." Der 59-Jährige sprach von einer "Ideenschmiede für den deutschen Fußball, von der wir am Ende alle profitieren können. Wir brauchen sie auf jeden Fall." Die Akademie soll in zwei Jahren bezugsfertig sein.