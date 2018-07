Löw bis Mitte August ohne öffentlichen Auftritt

Berlin (SID) - Joachim Löw wird nach der WM-Pleite bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bis Mitte August keinen öffentlichen Auftritt wahrnehmen. Der 58-Jährige fährt nach Informationen der Welt am Sonntag von Mitte Juli bis August in den Urlaub. Bis zu seiner Rückkehr möchte er öffentlich nicht auftreten, keine Interviews geben und zunächst für sich reflektieren, was zuletzt alles schiefgelaufen ist, berichtet die WamS.