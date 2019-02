Löw glaubt an Spannung im Bundesliga-Titelkampf

Kassel (SID) - Bundestrainer Joachim Löw glaubt an einen "spannenden" Meisterschaftskampf zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. "Die Bayern haben diese unglaubliche Erfahrung und Qualität in der Breite", sagte der 59-Jährige am Sonntag beim Amateurfußball-Kongress in Kassel: "Sie können auch drei, vier Top-Spieler ersetzen mit ihrer starken Bank. Sie haben diese Nervenstärke, immer dran zu bleiben."

Der BVB hingegen habe zuletzt "ein bisschen an Boden verloren", sagte Löw, der am Abend das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayer Leverkusen verfolgen wollte: "Sie straucheln ein wenig." Die Bayern hatten bereits am Samstag 1:0 gegen Hertha BSC gewonnen und den BVB damit unter Druck gesetzt.