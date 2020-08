Löw gratuliert Bayern zum Champions-League-Sieg: "Das ist herausragend"

Köln (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat nur wenige Minuten nach Abpfiff des Champions-League-Finals dem deutschen Rekordmeister Bayern München gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zu diesem großen Sieg in der Champions League und somit zum Gewinn des Triple! Das ist herausragend", sagte der 60-Jährige nach dem 1:0-Erfolg gegen Paris St. Germain. Gerade für die jungen Nationalspieler bedeute "dieser Sieg einen großen Schritt in ihrer Entwicklung, diese prägenden Erfahrungen sind extrem wichtig auf dem weiteren Weg."

Glückwünsche von allen Seiten für die CL-Sieger © SID

Auch DFB-Präsident Fritz Keller schwärmte von den Münchnern: "Nach den bisherigen souveränen Auftritten von Lissabon hatte ich keine Zweifel, dass die Bayern auch das Finale für sich entscheiden. Sie haben nicht nur spielerisch überzeugt, sondern waren auch mental sehr stark", betonte der 63-Jährige. Die Bayern hätten sich als "verschworene Gemeinschaft präsentiert, in der jeder für seinen Mitspieler arbeitet, und sind nicht nur als Truppe hervorragender Einzelakteure aufgetreten".

Aucg DFL-Geschäftsführer Christian Seifert schickte Glückwünsche nach Lissabon. "Zwischen den jeweiligen nationalen Saisons und dem Champions-League-Finalturnier lagen in diesem sehr speziellen Jahr unterschiedliche Zeiträume und es war mit Spannung zu erwarten, wie die Teams aus den verschiedenen Ligen damit umgehen. Der FC Bayern hat seinen eigenen Weg gefunden - und einfach weitergemacht, als habe es die Pause nie gegeben", sagte Seifert.

Löw und Keller litten aber auch mit den unterlegenen Nationalspielern Thilo Kehrer und Julian Draxler sowie dem deutschen PSG-Coach Thomas Tuchel. "Es tut mir sehr leid für Thomas Tuchel, der herausragende Arbeit in Paris leistet, sowie unsere deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler", sagte Keller. Löw fügte hinzu: "Wir werden versuchen, Thilo und Julian bei der Nationalmannschaft wieder ein bisschen aufzurichten. Wir haben ja weitere große, gemeinsame Ziele."