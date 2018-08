Löw nimmt an Trainerkonferenz der FIFA teil

Zürich (SID) - Bundestrainer Joachim Löw wird bei der Suche nach einem neuen Erfolgsweg möglicherweise auch die Expertise seiner internationalen Kollegen berücksichtigen. Am 23. September, dem Vorabend der Weltfußballer-Gala in London, nimmt Löw an einer Trainerkonferenz teil. Das teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit.

Joachim Löw wird an Trainerkonferenz der FIFA teilnehmen © SID

Neben Löw, der mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei der WM-Endrunde in Russland bereits in der Vorrunde gescheitert war, sagten unter anderem auch Frankreichs Weltmeister-Coach Didier Deschamps und Zlatko Dalic vom Vize-Weltmeister Kroatien ihre Teilnahme zu. Auch die Trainer der Halbfinalisten England (Gareth Southgate) und Belgien (Roberto Martinez) sind dabei.

Für die Zusammenkunft, bei der laut FIFA die WM "in technischer und taktischer Hinsicht" analysiert und neue Tendenzen aufgezeigt werden sollen, wurden alle Trainer der 211 FIFA-Mitgliedsverbände und zahlreiche Technische Direktoren eingeladen. 140 Trainer haben bereits zugesagt.

Löw befindet sich mit der Sportlichen Leitung des DFB aktuell in der Aufarbeitung des WM-Debakels. Nach einem Gipfeltreffen am Dienstag mit Vertretern des DFB, der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der Vereine stellt Löw am Freitag dem DFB-Präsidium seine Analyse dar. Am kommenden Mittwoch (29. August) teilt er seine Ansichten dann der Öffentlichkeit mit.