Löw stellt um: Mindestens fünf Neue gegen Brasilien

Berlin (SID) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wird seiner Mannschaft für den zweiten Teil des doppelten WM-Härtetests gegen Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) ein anderes Gesicht geben. Löw bringt im Duell mit dem Rekordweltmeister in Berlin mindestens fünf neue Spieler.

Test-Spiel gegen Brasilien: Löw wechselt durch © SID

Löw muss die Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil ersetzen, die er nach dem 1:1 (1:1) gegen Spanien wie abgesprochen nach Hause geschickt hatte. Auch Sami Khedira (Rückenprobleme) bekommt wahrscheinlich eine Pause, seinen Platz im defensiven Mittelfeld wird wohl Ilkay Gündogan einnehmen.

Zudem musste Emre Can wegen Rückenproblemen, die ihn bereits in Düsseldorf zum Zuschauen verurteilt hatten, vorzeitig abreisen. Sebastian Rudy reiste nach Berlin nach, er war am Donnerstag Vater geworden.

"Ich plane, dass Marvin Plattenhardt spielt", sagte Löw. "Zudem denke ich, dass Ilkay von Anfang an spielen wird, Leroy Sane auch. Drei Wechsel habe ich auf jeden Fall." Dazu kommen die von Müller und Özil.

Gegen Spanien hatte hinten links Jonas Hector (1. FC Köln) verteidigt, der Plattenhardt (Hertha BSC) weichen wird. Sane (Manchester City) wird wohl links offensiv für Julian Draxler (Paris St. Germain) spielen.

Für Löw ist Brasilien der letzte Prüfstein vor der Nominierung seines vorläufigen Kaders für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Der Bundestrainer benennt sein Aufgebot am 15. Mai in Dortmund.