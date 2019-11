Löw über Hoeneß: "Hat den deutschen Fußball geprägt wie kein anderer"

Düsseldorf (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat großen Respekt vor dem Schaffen von Uli Hoeneß an der Spitze des deutschen Rekordmeisters Bayern München gezeigt. "Seine Bedeutung ist riesengroß. Was er bei Bayern München bewegt und an Erfolgen eingeheimst hat, ist einmalig", sagte Löw am Dienstag in Düsseldorf: "Er hat den deutschen Fußball geprägt wie kein anderer."