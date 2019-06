Löw und Bierhoff gratulieren U21

Köln (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat der deutschen U21 nach dem EM-Finaleinzug gratuliert. "Ich habe alle Spiele unserer Mannschaft gesehen und war zwischendurch auch mit Stefan Kuntz in Kontakt. Es ist beeindruckend, wie diese jungen Spieler die Vorgaben umsetzen, wie diszipliniert sie sind, wie sie - wie auch gegen Rumänien - kämpfen und wie viel Spielfreude sie zeigen", sagte Löw nach dem 4:2 (1:2) im Halbfinale gegen Rumänien: "An so manchem Spieler werden wir bestimmt auch über die U21 hinaus noch unsere Freude haben."

Bierhoff glaubt an eine baldige Rückkehr Löws © SID

Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff zeigte seine Wertschätzung. "Es freut mich für die jungen Spieler, dass sie ihre Stärken in diesem Turnier konstant auf den Platz bringen konnten und ins Finale eingezogen sind. Die Qualifikation zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 allein ist schon ein großer Erfolg für das Team und den DFB", sagte Bierhoff.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz habe den deutschen Fußball bei der EM in Italien und San Marino bisher "bestens repräsentiert" und eine "hervorragende Visitenkarte" abgegeben. "Das Sahnehäubchen wäre jetzt der wiederholte Titelgewinn", ergänzte der Europameister von 1996.