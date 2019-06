Löw und Bierhoff reisen zum U21-Finale

Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff reisen als Glücksbringer zum Finale der U21-Europameisterschaft zwischen der deutschen Mannschaft und der Auswahl Spaniens am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Udine. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Der Delegation des Verbandes gehören außerdem unter anderen die beiden Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch sowie Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephans Osnabrügge an.

Löw und Bierhoff werden sich das Finale vor Ort ansehen © SID

"Ein solches Endspiel ist natürlich ein Highlight für den gesamten DFB. Ganz Deutschland steht hinter dieser jungen Mannschaft, die erstklassig von Stefan Kuntz geführt wird", sagte Curtius vor der Neuauflage des Endspiels von 2017, das Deutschland 1:0 gewonnen hatte. Der DFB-Generalsekretär führte aus: "Natürlich drücken wir ihr nun für das Finale die Daumen, aber allein die Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Tokio ist ein großartiger Erfolg."

Das Finalticket löste die deutsche U 21 am Donnerstagabend. Mit 4:2 setzte sich das Team von Trainer Stefan Kuntz in Bologna gegen Rumänien durch. Bereits mit dem Halbfinaleinzug hatte sich Deutschland für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio qualifiziert. In Rio 2016 hatte Deutschland die Silbermedaille gewonnen.