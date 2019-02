Löw und Voss-Tecklenburg beim Amateurfußball-Kongress

Köln (SID) - Bundestrainer Joachim Löw und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg werden am 24. Februar dem 3. Amateurfußball-Kongress in Kassel einen Besuch abstatten. Im Rahmen einer Talkrunde werden Voss-Tecklenburg und Löw Einblicke in ihre sportlichen Planungen für das Jahr 2019 geben. Der DFB überträgt auf seinem Youtube-Kanal und DFB-TV live.

Joachim Löw wird am 24. Februar in Kassel zu Gast sein © SID

Der Kongress findet vom 22. bis 24. Februar statt. Schwerpunkte der Veranstaltung sind die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Vereinsfußballs im Amateurbereich. Im direkten Austausch zwischen Vertretern und Vertreterinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der Regional- und Landesverbände sowie von Kreisen und Vereinen aus ganz Deutschland sollen gemeinsam Lösungen und Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung und Stärkung der Basis erarbeitet werden.

Im Fokus des Kongresses stehen die Perspektive der Amateurvereine sowie die Interessen der Aktiven. Außerdem soll intensiv die Frage erörtert werden, wie der Vereinsfußball in den kommenden Jahren im Amateurbereich aufgestellt sein muss, um die Effekte der EURO 2024 in Deutschland mit Unterstützung der Verbände bestmöglich zu nutzen.