Löw wollte Gnabry mit zur WM 2014 nehmen

Tallinn (SID) - Serge Gnabry wäre 2014 fast Fußball-Weltmeister geworden. "Ich wollte ihn mit zur WM 2014 nehmen, er hat sich leider verletzt", verriet Bundestrainer Joachim Löw vor dem EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Tallinn gegen Estland. Gnabry, der damals beim FC Arsenal spielte, wäre beim Titelgewinn vor fünf Jahren in Rio 18 Jahre alt gewesen.

Wäre fast mit zur WM 2014 gefahren: Serge Gnabry © SID

Nach einigen Verletzungen ist der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München inzwischen Stammkraft bei Löw. Gnabry sei "spielstark" und "torgefährlich", so Löw: "Es gefällt mir einfach von seiner Art, wie er sich in den Räumen bewegt. Er hat hervorragende Voraussetzungen, um auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Das müssen wir fördern."

In elf Länderspielen hat der 24-Jährige zehn Treffer erzielt. Seit der Wiedervereinigung kam kein deutscher Nationalspieler so schnell auf diesen Wert.