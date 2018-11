Löw zeigt Verständnis für schwachen Ticket-Verkauf: "Liegt auch an unseren Leistungen"

Leipzig (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat Verständnis für den schleppenden Kartenverkauf für die Länderspiele der Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Russland und vier Tage später gegen die Niederlande. "Man kann nicht erwarten, dass die Fans uns in dieser Situation die Bude einrennen", sagte Löw am Mittwoch: "Das liegt teilweise auch an unseren Leistungen in diesem Jahr."

Löw hat Veständnis für die schleppenden Kartenverkäufe © SID

Für das Länderspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen den WM-Viertelfinalisten Russland sind bislang nur etwa 30.000 von 42.000 Tickets verkauft worden. "Vor zwei Wochen sah es sogar noch schlimmer aus, da lagen wir bei nur 18.000 Tickets", sagte Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußballverbandes, der Bild. Für den Gruppenabschluss der Nations League am kommenden Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Erzrivale Niederlande in Gelsenkirchen sind auch erst 36.000 Eintrittskarten abgesetzt worden.

Als mögliche Lösung schlug Winkler kleinere Arenen als Standorte vor. Es "bestärkt mich in meiner These, dass wir beim DFB weiter Druck machen müssen, um auch mal in kleinere Stadien zu gehen – im Osten zum Beispiel nach Dresden, Magdeburg, Rostock oder Erfurt", sagte der 55-Jährige. Für Löw ist diese Variante denkbar: "Dass kann man sich vorstellen. Es ist aber eine Entscheidung, die der Verband trifft."