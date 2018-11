Löws Jungspunde begeistern auch DFB-Präsident Grindel: "Wie die Confed-Cup-Gruppe"

Leipzig (SID) - Die "jungen Wilden" in der Fußball-Nationalmannschaft machen auch DFB-Präsident Reinhard Grindel richtig Spaß. "Ein bisschen erinnert mich das an die Confed-Cup-Gruppe. Sie spielen unbekümmert, aber auch sicher nach hinten", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach dem 3:0 im Länderspiel am Donnerstagabend in Leipzig gegen Russland.

Grindel hat die Bewerbung für die EM 2024 übergeben © SID

Spieler wie Leroy Sane (22), Serge Gnabry (23) oder Kai Havertz (19) hätten gegen den WM-Viertelfinalisten gezeigt, dass sie auch schon in der bald anstehenden EM-Qualifikation eine wichtige Rolle übernehmen könnten, meinte Grindel: "Dieses Gesicht der neuen Mannschaft, die diese Qualifikation bestehen muss, entwickelt sich jetzt langsam. Gerade die erste Halbzeit stimmt einen zuversichtlich."

Ein Abstieg aus der A-Gruppe der Nations League, der am Freitag bei einem Sieg der Niederlande gegen Weltmeister Frankreich droht, sei eher zweitrangig, betonte Grindel. Für ihn sei wichtiger, dass das Team zum Gruppenabschluss gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Gelsenkirchen "wieder so ein gutes Gesicht zeigt". Außerdem müsse man gegen den Erzrivalen noch Punkte sammeln, um bei der Gruppen-Auslosung für die EM-Qualifikation im Lostopf 1 zu bleiben.