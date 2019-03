Löws neue Zeitrechnung: Süle Abwehrchef - Sane "extrem wichtiger Faktor"

Wolfsburg (SID) - Joachim Löw lässt sich nach dem heftig diskutierten Umbruch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht in die Karten gucken. Der Bundestrainer wird zum Auftakt des Länderspieljahres gegen Serbien in Wolfsburg am Mittwoch aber wahrscheinlich keine weiteren großen Experimente wagen.

Löw und DFB-Elf vor Auftakt des Länderspieljahres © SID

Niklas Süle ist künftig wie schon beim Rekordmeister Bayern München der unumstrittene Abwehrchef, neben ihm werden beim Härtetest für das EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande am Sonntag (beide 20.45 Uhr/RTL) Antonio Rüdiger und Matthias Ginter verteidigen. "Diese drei können die Stabilisatoren der neuen Defensive sein", sagte Löw.

Voraussichtlich werden nach der Ausbootung von Jerome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels noch drei Weltmeister von 2014 spielen: Manuel Neuer im Tor, wo aber auch Marc-Andre ter Stegen seine Chance bekommen könnte, Ginter in der Dreierkette und Toni Kroos im zentralen Mittelfeld. "Wir stehen vor einer neuen Zeitrechnung. Wir wollen mehr Dynamik, Tempo und Zielstrebigkeit", sagte Löw.

Im Mittelfeld werden wahrscheinlich Joshua Kimmich, den Löw weiter auf der Sechserposition sieht, Nico Schulz (links) und Thilo Kehrer (rechts) Kroos zur Seite stehen. Die offensive Reihe bilden Marco Reus und Leroy Sane ("ein extrem wichtiger Faktor") auf den Flügeln sowie als Sturmspitze Timo Werner.

Die Neulinge Lukas Klostermann (RB Leipzig), Maximilian Eggestein (Werder Bremen) und Niklas Stark (Hertha BSC) werden zunächst auf der Bank sitzen. Serge Gnabry (Erkältung) steht erst für das zweite Spiel zur Verfügung. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer/Bayern München (32 Jahre, 84 Länderspiele) - Ginter/Borussia Mönchengladbach (25/23), Süle/Bayern München (23/16), Rüdiger/FC Chelsea (26/29) - Kehrer/Paris St. Germain (22/4), Kimmich/Bayern München (24/38), Kroos/Real Madrid (29/91), Schulz/TSG Hoffenheim (25/4) - Sane/Manchester City (23/17), Werner/RB Leipzig (23/23), Reus/Borussia Dortmund (29/37). - Trainer: Löw

Serbien: Dmitrovic/SD Eibar (27/5) - Rukavina/FC Astana (35/55), Milenkovic/AC Florenz (21/11), Veljkovic/Werder Bremen (23/9), Bogosavac/Cukaricki Belgrad (22/0) - Maksimovic/FC Getafe (24/11), Lukic/FC Turin (22/6) - Tadic/Ajax Amsterdam (30/61) oder Zivkovic/Benfica Lissabon (22/14), Ljajic/Besiktas Istanbul (27/35), Gacinovic/Eintracht Frankfurt (24/11) - Mitrovic/FC Fulham (24/46). - Trainer: Krstajic

Schiedsrichter: Bobby Madden (Schottland)