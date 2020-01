Lokalmatadorin Seitz führt Aufgebot für DTB-Pokal an

Hamburg (SID) - Lokalmatadorin Elisabeth Seitz führt das Aufgebot der Gastgeber beim DTB-Pokal der Kunstturner vom 20. bis 22. März in Stuttgart an. Die 26-Jährige, WM-Sechste im Mehrkampf im Oktober vergangenen Jahres an gleicher Stelle, wird beim Weltcup-Turnier von Vereinskollegin Kim Bui begleitet.

Elisabeth Seitz führt ihre Mannschaft im DTB-Pokal an © SID

Bei den Männern gehen der deutsche Mehrkampf-Meister Andreas Toba aus Hannover sowie Lukas Dauser (Unterhaching), WM-Achter am Barren, an die Geräte. Topstarter wird Barren-Olympiasieger Oleg Wernjajew aus der Ukraine sein.