Lopez gewinnt Queen's-Finale - Murray siegt beim Doppel-Comeback

London (SID) - Der spanische Tennisprofi Feliciano Lopez hat im Londoner Queen's Club die Titel im Einzel und Doppel gewonnen, der zweimalige Olympiasieger Andy Murray triumphierte bei seinem Comeback ebenfalls. Der Wimbledonsieger von 2013 und 2016 entschied mehr als vier Monate nach seiner Hüftoperation das Doppel-Finale an der Seite von Lopez mit 7:6 (8:6), 5:7, 10:5 gegen den US-Amerikaner Rajeev Ram und Joe Salisbury aus Grobritannien für sich.

Lopez jubelt über seinen siebten ATP-Tour-Titel © SID

Sein bis dato letztes Match hatte Murray im Januar in der ersten Runde der Australian Open bestritten. In Melbourne hatte der 32-jährige Brite bereits von seinem Karriereende gesprochen und war von den Kollegen emotional verabschiedet worden. Mittlerweile träumt der ehemalige Weltranglistenerste sogar wieder von einem Comeback im Einzel, ein Start in Wimbledon (ab 1. Juli) kommt für Murray allerdings zu früh.

Im Einzel in London siegte Lopez in einem Marathonmatch gegen den Franzosen Gilles Simon mit 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2). Am Samstag hatte der 37-Jährige noch drei Spiele für sich entschieden. Nach 16 Assen und 2:49 Stunden verwandelte Lopez seinen zweiten Matchball beim mit 2.190.150 Millionen Euro dotierten Rasenturnier. Für den Linkshänder ist es nach 2017 der zweite Triumph in der englischen Hauptstadt.

Am Samstag hatte sich Lopez im Einzel-Halbfinale gegen den kanadischen Shootingstar Felix Auger-Aliassime durchgesetzt, anschließend gewann der Weltranglisten-113. an der Seite von Murray zunächst die Fortsetzung des Viertelfinals und anschließend das Halbfinale.