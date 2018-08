Lotte oder Osnabrück: Rödinghausen muss gegen Bayern umziehen

Köln (SID) - Der Fußball-Viertligist SV Rödinghausen muss für das Spiel gegen den Rekordmeister Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals umziehen. Als Austragungsorte für die Begegnung am 30. Oktober kommen laut RevierSport aktuell die Spielstätten der Drittligisten Sportfreunde Lotte und VfL Osnabrück in Frage.

Der SV Rödinghausen muss gegen Bayern München umziehen © SID

Schon beim Überraschungssieg gegen Zweitligist Dynamo Dresden (3:2) war Rödinghausen in das Stadion der Sportfreunde mit 10.000 Plätzen ausgewichen. "Das Stadion in Lotte hat schon viele Pokal-Sensationen erlebt", sagte SV-Trainer Enrico Maaßen. Torjäger Simon Engelmann befürwortet dagegen die Arena in Osnabrück, die Platz für 16.600 Zuschauer bietet: "Lotte muss nicht sein. Ich finde Osnabrück attraktiver. Da ist es voller und lauter. Das Stadion gefällt mir besser."