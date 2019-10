Lottner gewinnt deutsches Duell in Luxemburg - auch Siegemund weiter

Köln (SID) - Die Düsseldorfer Tennisspielerin Antonia Lottner ist beim WTA-Turnier in Luxemburg ins Achtelfinale eingezogen. Die 23 Jahre alte Qualifikantin bezwang im Auftaktmatch die ein Jahr ältere Hamburgerin Tamara Korpatsch mit 4:6, 6:3, 6:2 und trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf die Darmstädterin Andrea Petkovic oder die an Nummer sechs gesetzte Camila Giorgi aus Italien.

Antonia Lottner steht im Achtelfinale von Luxemburg © SID

Ebenfalls in der nächsten Runde steht Laura Siegemund. Die 31-Jährige aus Metzingen kämpfte sich gegen die 17 Jahre alte Ukrainerin Marta Kostjuk mit 4:6, 7:5, 6:2 ins Achtelfinale. Dort wartet nun die an Nummer fünf gesetzte Slowakin Viktoria Kuzmova.

Die an Nummer zwei gesetzte Julia Görges trifft beim mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der ersten Runde auf die Japanerin Misaki Doi.