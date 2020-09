Lottner übernimmt Traineramt in Cottbus

Cottbus (SID) - Der frühere Bundesligaprofi Dirk Lottner ist neuer Trainer beim Regionalligisten Energie Cottbus. Der 48-Jährige, der bis Dezember 2019 den 1. FC Saarbrücken trainiert hatte, tritt beim früheren Erstligisten die Nachfolge des am 30. August entlassenen Sebastian Abt an. Zur Vertragsdauer machte Energie keine Angabe, Lottner wird am Montag erstmals das Training leiten.