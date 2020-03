Ludwigsburg bleibt den Bayern auf den Fersen

Köln (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben dem deutschen Meister Bayern München in der Basketball Bundesliga dicht auf den Fersen. Ludwigsburg gewann am Sonntag bei den Frankfurt Skyliners mit 79:54 (33:21) und festigte damit seinen zweiten Platz in der Tabelle hinter den Bayern. Marcos Knight war mit 20 Punkten erfolgreichster Werfer der Riesen.

Ludwigsburg steht mit Coach John Patrick im Final Four © SID

Hinter München und Ludwigsburg schob sich Pokalsieger Alba Berlin mit einem lockeren 107:70 (60:45) gegen Brose Bamberg auf Platz drei vor. Auf Platz vier fielen die Hakro Merlins Crailsheim zurück, die nach dem 92:91 bei den abstiegsgefährdeten Hamburg Towers am Samstagabend vorübergehend Dritte waren.

Am Sonntagabend stehen sich zum Abschluss des 21. Spieltages Bayern München und Pokalfinalist EWE Baskets Oldenburg gegenüber.