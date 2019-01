Lückenkemper entscheidet nach ISTAF über weitere Hallensaison

Köln (SID) - Die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) will erst nach ihrem Saisonauftakt beim ISTAF in Berlin am Freitag über weitere Hallenstarts entscheiden. "Ich habe den Entschluss gefasst, die Hallensaison nicht als Ganzes anzugehen, sondern erst mal einen Wettkampf zu laufen, um einen Zwischenstand zu haben", sagte die 22-Jährige, die bei der Heim-EM in Berlin Silber über 100 m und Bronze mit der 4x100-m-Staffel gewonnen hatte, dem SID: "Ich möchte mich nicht für eine Hallensaison stressen müssen. Diese Freiheit wollte ich mir nehmen, um mich nicht zu überfordern."

Startet bei nicht in Düsseldorf: Gina Lückenkemper © SID

Aufgrund ihres Vereinswechsels von Bayer Leverkusen zum SCC Berlin sei ihre "Off-Season" stressig gewesen. "Das hat viel Substanz geraubt, zumal ich eigentlich von der Saison schon ziemlich platt war", sagte sie. Wegen eines Ausrüsterwechsels in Leverkusen musste sich Lückenkemper für die anstehende Saison letztendlich einen neuen Klub suchen.

Konkrete Ziele für die Freiluft-Saison mit dem Höhepunkt WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) hat sich Lückenkemper noch nicht gesetzt, da die Titelkämpfe noch "extrem weit weg" seien. "Wir sind im Januar, die WM beginnt Ende September. Natürlich ist mein Ziel, wieder unter elf Sekunden zu laufen. Erstmal verletzungsfrei bleiben, dann kann man über alles reden", sagte sie.