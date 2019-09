Lückenkemper nur Vierte beim ISTAF - Weltjahresbestleitung mit Staffel

Berlin (SID) - Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat eine durchwachsene WM-Generalprobe hingelegt. Beim ISTAF in der Bundeshauptstadt kam die 22 Jahre alte Top-Sprinterin am Sonntag in ihrem Lauf in 11,15 Sekunden nur auf Rang vier. Damit blieb sie eine Hundertstelsekunde über ihrer Saisonbestleistung. Den Sieg holte die Polin Ewa Swoboda (11,07 Sekunden).

Lückenkemper belegte beim ISTAF nur Rang vier © SID

"Es war ein solides Rennen, aber da geht noch mehr. Ich hatte einige Fehler im Mittelteil. Es bleibt noch ein bisschen Arbeit bis zur WM", sagte Lückenkemper. Bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) will sich die deutsche Sprint-Hoffnung steigern. Bei den deutschen Meisterschaften Anfang August hatte sich Lückenkemper mit Platz zwei begnügen müssen.

Mit der 4x100 m-Staffel lief es später jedoch ungleich besser. Zusammen mit der deutschen Meisterin Tatjana Pinto (Paderborn), Lisa-Marie Kwayie (Berlin) und Yasmin Kwadwo (Leverkusen) lief Lückenkemper in 41,67 Sekunden Weltjahresbestleistung.