Lyles cruist ins Halbfinale über 200 m - Coleman sagt ab

Doha (SID) - Nach der Absage des neuen 100-m-Weltmeisters Christian Coleman (USA) ist bei der Leichtathletik-WM in Doha der Titel über die halbe Stadionrunde endgültig frei für seinen Landsmann Noah Lyles (22). Der Topfavorit, der sich in diesem Jahr auf 19,50 Sekunden gesteigert hatte und damit die Nummer vier der ewigen Weltbestenliste ist, lief ganz locker in 20,26 Sekunden ins Halbfinale (Montag, 19.50 Uhr MESZ) über 200 m.

Noah Lyles erreicht das 200 m-Halbfinale sicher © SID

Lyles hinterließ auf dem ersten Schritt in Richtung Endlauf (Dienstag, 21.40 Uhr MESZ) trotz Platz zwei in seinem Vorlauf einen starken Eindruck, deutlich vor dem Ziel nahm er das Tempo raus. Auch Titelverteidiger und Europameister Ramil Guliyev (20,27) aus der Türkei, der Kanadier Andre De Grasse, Bronzemedaillengewinner über 100 m, mit seinen 20,20 Sekunden und Jamaikas Yohan Blake (20,23) stehen im Halbfinale. Schnellster der Vorläufe war der Brite Adam Gemili in 20,06 Sekunden.

Coleman sagte knapp 24 Stunden nach seinem Goldlauf in 9,76 Sekunden über die 100 m wegen leichter Erschöpfung ab. Der deutsche Meister Steven Müller (Friedberg-Fauerbach) ist nach 20,69 Sekunden als Sechster seines Vorlaufs ausgeschieden. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber es ist meine erste WM", sagte der 29 Jahre alte Ex-Footballer in der ARD: "Es ist jetzt an mir, an mir zu arbeiten."

Coleman hatte vor der WM wegen dreier verpasster Dopingtests innerhalb eines Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Aus formalen Gründen entging er jedoch einer Sperre, ein Regelverstoß wurde vordatiert.