Lyles läuft vermeintlichen Fabelweltrekord über 200 Meter

Zürich (SID) - Ausnahmesprinter Noah Lyles hat mit einem vermeintlichen Fabelweltrekord über 200 m für Verwirrung gesorgt. Der Weltmeister aus den USA lief zum Auftakt der "Inspiration Games" in Zürich seine Paradestrecke in angeblich 18,90 Sekunden - was deutlich unter der Bestmarke des Jamaikaners Usain Bolt (19,19) liegt. Nach einer Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass Lyles nur 185 m gelaufen war, da ihm die falsche Startlinie zugewiesen wurde.

Noah Lyles bei den "Inspiration Games" in Zürich © SID

"Ihr könnt nicht so mit meinen Gefühlen spielen. Ihr habt mir die falsche Bahn gegeben", schrieb Lyles wenig später in den sozialen Medien.

Der 22-Jährige lief das Rennen alleine. Bei den "Inspiration Games" treten 30 Stars in acht Disziplinen und sieben Stadien auf der ganzen Welt zeitgleich gegeneinander an.